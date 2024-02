Les enceintes de monitoring HS3 et HS4 sont proposées dans une forme plus compacte. Vendues par paire, elles disposent d’un amplificateur de puissance de classe D logé dans l’enceinte de gauche. Le HS3 est doté d’un haut-parleur de 3,5’’ et d’un tweeter à dôme souple de 0,75’’, tandis que le HS4 dispose d’un haut-parleur de 4,5’’ et d’un tweeter à dôme souple de 1’’.