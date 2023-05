Les Hyperion 100 W sont des projecteurs compacts à LED COB avec un IRC de 97. Ils se caractérisent par le design de la série du même nom, et sont adaptés pour l’éclairage de petits plateaux de télévision ou de petits théâtres, d’événements tels que des foires, des musées et des défilés de mode. Disponibles dans les versions Fresnel, PC et Profile.