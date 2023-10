La série IS s’agrandit

En complément de sa gamme d’enceintes IS-Series axées sur l’installation, Adamson présente IS7c, une enceinte coaxiale passive deux voies ultra-compacte et légère équipée d’un transducteur coaxial ND7-C utilisant l’architecture de membrane d’Adamson. Elle couvre un spectre allant de 80 Hz à 20 kHz avec 130 dB de SPL Max, ainsi qu’une dispersion concentrique de 90°. Les points de fixation sont disponibles sous la forme de disques métalliques supérieurs et inférieurs, chacun contenant un insert taraudé. Deux connecteurs SpeakonTM NL4 et une barrette à deux points sont disponibles pour la connexion. Tout comme le reste des IS-Series, ce produit pourra être commandé entièrement tropicalisé.