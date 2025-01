Le Palais de l’Europe de la ville de Menton accueille régulièrement des expositions et événements culturels dans la salle de théâtre de 700 places. Le théâtre s’est rapproché de la société SES pour son nouveau système de sonorisation. L’équipe basée à Monaco a conçu un design s’appuyant sur des enceintes point-source compactes et performantes des gammes ID, P+ et ePS, dont deux paires d’enceintes colonnes ID84 configurées pour une dispersion verticale étroite. Le système FOH principal est complété par deux subs L15, 6 ePS10 pour couvrir les niveaux supérieur et inférieur depuis les côtés, et trois ID24 pour les front-fills.