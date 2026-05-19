Un nouveau lieu de vie nocturne a ouvert ses portes dans le Vieux-Port de Marseille. Situé au 23, place Thiars, La Bonbonne combine un restaurant, un espace lounge et une piste de danse. La direction du club a contacté la société HK pour concevoir et installer le système de son. Pour la piste de danse et le restaurant, quatre enceintes Nexo P12, pour les zones de renfort et le monitoring DJ, des P8 ont été choisies. Quatre caissons de basses L15 sont disposés à l’avant. L’installation de P8 supplémentaires est prévue pour la terrasse pendant la saison estivale, prolongeant ainsi de manière fluide l’expérience sonore à l’extérieur du lieu.