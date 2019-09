LA SÉRIE SQ ALLEN & HEATH PASSE EN VERSION 1.4

Le premier ajout concerne une série de traitements de dynamique ; compresseurs multibande, égaliseur dynamique et de-esseur, en provenance directe du rack d’effets de la dLive. On peut donc désormais, avec ces options, avoir dans une SQ jusqu’à huit traitements à insérer sur tout canal d’entrée, groupe ou canal de mixage. On retrouve aussi la possibilité d’éditer offline la console sur PC et Mac, des possibilités étendues de ganging des entrées, ainsi que des traitements du filtrage par scène et un contrôle MIDI bidirectionnel des paramètres essentiels. Pour conclure, les matrices peuvent être choisies mono et les scènes importées ou exportées depuis et vers un stockage de masse externe relié en USB. ■