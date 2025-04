Le système de suspension à trois points intégrés au SRX915SF permet de le suspendre dans des arrays de subs ou au-dessus des SRX906LA grâce au bumper SRX906LA AF. Le SRX9018SF s’accroche de la même façon avec le SRX910LA. Les configurations cardioïdes restent disponibles. De nouveaux accessoires SRX900 viennent enrichir la gamme et pour aller plus loin, des mises à jour majeures des logiciels Venue Synthesis, Performance et ArrayLink seront bientôt disponibles. Avec des fonctionnalités avancées et une prise en charge optimisée des nouveaux modèles, ces évolutions permettront d’exploiter tout le potentiel de la série SRX900.