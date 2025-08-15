Après les versions Expo (ponctuels avec lentilles fixes), Zoom (ponctuels avec optique zoom) et Profile (volets zoom), place au Topaz WallWash, un wall washer équipé d’une optique asymétrique à large ouverture offrant un éclairement cohérent sur toute la surface de projection, délimitée verticalement grâce à un double volet intégré. Il dispose d’une LED de 15 W à haut rendement à choisir dans différentes températures de blanc, avec des IRC allant jusqu’à 98. De nombreuses solutions de contrôle sont proposées : On/Off, à la phase, Dali, Bluetooth Casambi, ou Bluetooth Casambi + contrôle local. Disponible en finition blanche ou noire, il est conçu et fabriqué chez CLS aux Pays-Bas et garanti cinq ans.