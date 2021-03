LA SEYNE EN FÊTE

Du haut de ses 40 m, le pont transbordeur de La Seyne-sur-Mer (Var) se dresse au-dessus du port qui, pour les fêtes, a fait l’objet d’illuminations. Sur une idée de Claude Artur et une programmation lumière de Robert Mura, LCAS a réalisé une installation composée de 20 Starway StrongLite HD. Quatre BWS20R dédiés à l’éclairage du port viennent com-pléter la configuration permanente des 26 CityKolor et des six ZoomKolor HD du transbordeur. Le contrôle DMX sans fil est réalisé par une liaison HF entre le pont et le quai opposé avec deux émetteurs/récepteurs WhiteBox Série de Wire-less Solution, équipés d’antennes Outdoor 8/10. ■