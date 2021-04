LA SONO LONGUE PORTÉE SIGNÉE RCF

Destinée aux grandes salles et à l’extérieur, la série HVL est pertinente dès lors que de longues portées sont requises. Les haut-parleurs sont au néodyme et intègrent des bobines et systèmes de ventilation inédits. Le rapport efficacité/volume de la série HVL est remarquable, avec 133 dB SPL disponibles dans les graves et 145 dB SPL dans les médiums. Le HVL 15 est doté de deux 15’’, deux 10’’ et deux tweeters à compression à dôme titane et bobines de 4’’. La réponse en fréquences s’étend de 43 Hz à 18 kHz. Deux angles de dispersion sont proposés, 90 x 30° et 60 x 30°. Un module de basses est également disponible, et le fabricant italien peut même développer pour vous des modèles sur mesure. ■