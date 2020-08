« LA TECHNOLOGIE » ROBE

Pour les 25 ans de la société de design ACTLD, le directeur créatif Koert Vermeulen a conçu un spectacle à grande échelle baptisé « A2C5T », présenté au public pendant trois semaines à l’espace See U de Bruxelles. Dans une ancienne caserne de police de 45 000 m2, l’élément central de l’installation, appelé « la technologie », a été créé en utilisant 36 Spikie, 20 Silverscan et 16 T1 Profile. « Il était vital que les projecteurs – la technologie – prennent vie et deviennent de vrais acteurs dans cette pièce clé », a expliqué Koert. L’A2C5T a ouvert ses portes le jour de la célébration du 25e anniversaire d’ACTLD et a ensuite été apprécié par quelque 10 000 personnes. ■