Club en zone industrielle

Depuis six saisons, La Terrasse FMR transforme un parking d’une zone industrielle de Bondoufle (91) en club éphémère à ciel ouvert, du mercredi

au samedi de mi-mai à mi-septembre. Né après le Covid dans l’esprit de Big Bang, le projet accueille jusqu’à 900 personnes par soirée, dont 400 places assises réservables un mois à l’avance. Rencontre avec Valentin Rouillon, associé chargé du projet, pour décrypter un kit pensé avec Mind pour dépayser le public.

Rien ne laisse deviner ce qui se prépare quand j’arrive devant le parking d’une zone industrielle de région parisienne en plein après-midi. Mais en faisant le tour du bâtiment, une décoration en palettes et gazon synthétique, coussins Aperol Spritz et canapalettes m’accueille : le décor façon beach club tranche complètement avec les hangars alentour.

Le mur de LEDs est encore éteint, un rig de lyres dessine la ligne de toit, les tables et bancs sont là, tout est calé, prêt à basculer une fois la nuit tombée. Avant de voir ça s’animer, direction la régie avec Valentin Rouillon, gérant du lieu, pour comprendre comment on construit un club à ciel ouvert dans cet endroit atypique.

Alexandre Roy, Valentin Rouillon, en interview relax.

SONO Mag : Peux-tu me parler du projet en lui-même ?

Valentin Rouillon : On est sur la sixième saison. La Terrasse FMR a été créée en 2021, à la suite du Covid, par notre société de prestation technique Big Bang, qui n’avait quasiment plus d’activité à l’époque. On a monté ça pour s’occuper, en utilisant notre propre matériel ; j’ai toujours eu une attirance pour le milieu festif, j’organisais des soirées étant plus jeune. La première année a duré, en accord avec la mairie, six semaines.

Devant le succès, on a reconduit sur toute la saison estivale l’année suivante, et depuis, c’est ouvert tous les étés de mi-mai à mi-septembre, du mercredi au samedi, de 19 h à minuit en semaine, 19 h-2 h le week-end. Tout est démontable : on est sur le parking de notre société de prestation, ce qui explique pourquoi le lieu est aussi bien équipé. Tout est fait en structure, on a 600 m linéaires de SC300 d’ASD, une partie sous tente transparente aux angles faits sur mesure, et l’autre à l’air libre, zone fumeur que l’on peut couvrir à l’aide de stores si besoin.