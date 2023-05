La Tosca en Adamson immersif

La Fabrique Opéra Val de Loire est une association qui créée des opéras coopératifs. Son concept consiste à associer des jeunes issus d’établissements d’enseignement professionnel et universitaires, aux côté de musiciens de l’orchestre L’Inattendu, choristes orléanais, techniciens et artistes professionnels. À eux tous, ils créent des spectacles au Zénith d’Orléans, devant 10 000 spectateurs.

Pour sa huitième édition, La Fabrique Opéra Val de Loire présente l’opéra Tosca, un drame inspiré par la pièce de théâtre de Victorien Sardou, soutenu par la musique de Puccini. Pour la spatialisation sonore, la Fletcher Machine, le processeur audio immersif signé par Adamson faisait sa première française et était accompagné d’un kit de la marque.

Le système principal se structurait en cinq groupes, chacun composés de neuf enceintes line array deux voies S10, associées à un sub S119.

Les premiers rangs étaient soutenus par trois stacks de quatre enceintes Is5c, tandis que le système de retour de scène (solistes), impliquait trois espaces de quatre mini line-array CS7. L’amplification de l’ensemble était assuré par 13 PLM12K44 en réseau Dante.

Sylvain Béziat, en charge du mixage des solistes, témoigne : « Le mix devient une question de bon sens et j’ai eu le sentiment cette semaine, non pas de mixer, mais de faire de la musique ! ». Séverine Gallou, en charge du mixage orchestre, ajoute :

« Vous n’imaginez pas l’avalanche de compliments qui nous est tombée dessus. De la part de spectateurs, de la Fabrique, et de musiciens auxquels leur entourage leur a dit que le son était incroyable, au point que nous avons organisé une session d’écoute en virtual soundcheck rien que pour eux. »

Photo équipe technique :

De g. à d. : Sylvain Thevenard, support AFM – Adamson Systems ; Sylvain Béziat, mix solistes ; Denis Guichard, responsable vente touring – DV2/Adamson ; Séverine Gallou, mix orchestre ; Franck Niederoest, chargé de projet son – WIP ; Julien Poirot, support technique – DV2/Adamson ; Martin Trinquart, régie HF/JBL Sonorisation.