La villa Paola équipée en ID84 Nexo

Cette villa située dans la ville italienne de Fondi est un restaurant, un lieu de mariage et d’événements. Une sonorisation est installée dans les zones du restaurant, de la piste de danse, ainsi qu’autour de la piscine, où

4 x ID84 sont logées dans des socles personnalisés dans le style des lanternes lumineuses de la villa Paola. Les colonnes sont alimentées par un amplificateur à quatre canaux Nexo DTDAMP4x1.3 avec traitement en DTD-T dans un ensemble conçu à l’aide du logiciel de configuration NS-1. Un mélangeur matriciel Yamaha MTX3 et un panneau de commande DCP4V4S permettent de gérer facilement les différentes exigences des événements, des discours de mariage à la musique et aux DJ sets. ■