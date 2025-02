Le système LA-WALL4 est un amplificateur mural « basse impédance » au design moderne, conçu pour des installations multizones jusqu’à quatre zones. Il permet de lire de la musique d’ambiance à partir de sources variées : Tuner FM, USB, SD ou Bluetooth. Sa fonctionnalité matricielle permet de diffuser une source différente dans chaque zone, avec contrôle du volume indépendamment. Les enceintes murales LA-WMS5 et LA-WMS8 (disponibles en noir et blanc) ainsi que le haut-parleur encastrable LA-CS80 et le caisson de basse LA-SUB120 complètent ce système. Il est adapté pour des applications en lieux publics tels que bars, restaurants, hôtels ou salles de fitness.