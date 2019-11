Propellerhead Software devient Reason Studios et annonce une mise à jour majeure de son logiciel de création musicale. Pour permettre aux utilisateurs d’insérer Reason Rack dans leurs sessions, Reason 11 inclut ce plugin en plus des mises à jour de son logiciel. Certaines fonctionnalités ont été améliorées, telles que le séquençage et le montage. ■