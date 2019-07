Acteur incontournable de la scène électro, Joachim Garraud a fait son apprentissage de DJ aux quatre coins du monde, souvent dans des sets en plein air, où il associe les claviers aux platines conventionnelles. Ce prodige remixe tout le gratin de la pop, de Cerrone à OMD, d’Eurythmics à Moby, et donne aussi dans l’électro-glamour avec Mylène Farmer ou Kylie Minogue, se construisant une identité artistique et technique propre. En 1998, sa rencontre avec Jean-Michel Jarre, qu’il admire, donnera naissance à une longue collaboration (Odyssey Through O2, le concert du Millénaire en Egypte, l’album Métamorphoses ou encore le design sonore d’Aero). C’est dire s’il connaît bien le monde des studios et les tournées, qui font toujours partie de son univers quotidien.

AUTONOMIE TOTALE

Mai 2019 voit donc la concrétisation de son grand projet, un tour bus équipé en studio d’enregistrement et habitation disponible à la location, avec chauffeur, couchage cinq lits pour quatre personnes, plus le chauffeur, coin repas cuisine (snacks bio fournis), Wi-Fi et air conditionné. Constitué de trois zones intérieures – une cabine voix, un DJ Booth et une cabine batterie – et d’une zone extérieure, il est équipé pour enregistrer, mais aussi bientôt pour diffuser. Bénéficiant d’une parfaite isolation acoustique avec 32 m2 de dalles Kilmat, LaGoodVibe est alimenté en solaire avec 3 200 W de panneaux installés sur le toit et deux inverseurs pour une puissance de 6 000 W avec 16 kW de batterie, assurant une totale autonomie. Aller enregistrer dans le désert de l’Arizona ou sur une plage de Californie devient possible ! A l’heure où la transition énergétique semble enfin prise au sérieux (il était temps !), LaGoodVibe soutient les communautés tributaires de la forêt en adhérant au plan ClearSky Climate Solutions, une organisation multidisciplinaire et internationale couvrant un large éventail de problèmes liés aux ressources naturelles, allant des évaluations de l’empreinte carbone à la mise en place de solutions efficaces. A ce jour, ClearSky a soutenu des projets dans plus de 40 pays.