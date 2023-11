NOVELTY a annoncé la signature d’une négociation exclusive avec la société LAGOONA.

Basée à Strasbourg (67) et Belfort (90) – LAGOONA est prestataire technique et intégrateur en sonorisation, éclairage, vidéo et structure scénique, avec un parc qui intègre déjà les grands standards de la profession.

Le Groupe NOVELTY-MAGNUM-DUSHOW souhaite ainsi poursuivre sa politique d’accompagnement des clients dans les différents territoires.

L’agence LAGOONA by NOVELTY bénéficiera également de toute l’infrastructure technique, logistique et administrative du Groupe, et deviendra le premier établissement du groupe Novelty dans le Grand Est.

La direction et toutes les équipes de LAGOONA resteront inchangées.