Jacques Kaspi est passionné de musique depuis toujours. Etudiant, il crée une association qui organise des concerts et fait la promotion de groupes. Diplômé ingénieur de HEC et titulaire d’un MBA, il exerce pendant une vingtaine d’années dans le milieu des banques d’affaires et le conseil en stratégie d’entreprise. Il aide des sociétés à se développer ou passer des caps difficiles. Ce faisant, il continue à fréquenter assidûment l’univers de la musique et des spectacles. Alors que Blue Line Productions s’intéresse à la friche industrielle et souhaite initier un projet autour de résidences d’artistes, Jacques est en quête de sens pour sa vie professionnelle. Il s’implique dans la démarche. L’aventure de l’Aiguillage commence. Il devient coordinateur du projet et vit un rêve d’enfant, qu’il peut contribuer à voir se concrétiser. Depuis l’inauguration, en mars dernier, les artistes se succèdent. C’est entre la résidence de la chanteuse Marsu et l’accueil, confidentiel, d’une vedette de la chanson française, qu’il nous reçoit à Ivry-sur-Seine.