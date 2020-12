LANCEMENT DE LA 1re ÉDITION DES ROBE AWARDS

Robe Lighting France, Mursdeleds.com et CQLP! organisent la première édition mondiale des Robe Awards avec, à la clé, beaucoup de fun, des prouesses techniques et… des tableaux magiques.

Robe Awards, c’est un concours qui réunit la communauté des pupitreurs professionnels et amateurs autour d’un grand challenge. Il se déroule de décembre 2020 à février 2021 et commence par des scènes virtuelles 3D pour finir par un show réel, qui aura lieu à la Plaine Saint-Denis dans les studios de la Montjoie, exploités par la société Mursdeleds.com. Lors des phases de sélection, les joueurs sont amenés à s’affronter sur un show 3D musical commun imposé, d’une durée d’une minute, qui sera retransmis sur les réseaux sociaux CQLP! et soumis aux votes des internautes. Les joueurs retenus pour la phase finale du concours devront alors réaliser un show dans des conditions réelles, sur un vrai plateau de captation, avec un kit de machines digne des plus grandes productions. Un jury de renom sera présent pour départager les finalistes et, au terme de cette grande soirée, Josef Valchar, président et fondateur de Robe Lighting s.r.o., remettra les différents prix aux vainqueurs. Vous voulez venir jouer ? ■