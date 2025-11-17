L’Atelier CSI audiovisuel est un espace professionnel dédié à l’expérience audiovisuelle. Il combine showroom multimarque, lieu de tests et démonstrations, plateforme de formation et hub d’échanges. Le showroom présente les technologies des marques partenaires et propose des démos immersives. Des sessions interactives permettent d’approfondir les projets et de découvrir les nouveautés en avant-première. L’inscription aux formations et démonstrations se fait facilement en ligne via le site B2B. L’accueil a lieu dans un espace convivial avec parking privé et accès facile. Adresse : 89, rue du Gouverneur-Général-Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux.