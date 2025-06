RCF propose un nouveau cycle de formations gratuites destinées aux utilisateurs et propriétaires de ses systèmes, notamment la gamme HDL. Dispensées sur quatre journées réparties sur plusieurs semaines, ces formations approfondies visent à optimiser l’utilisation et la compréhension des solutions RCF. Organisées dans plusieurs régions de France, ces sessions en petit groupe privilégient l’échange, la pratique et le partage d’expérience. L’inscription est obligatoire pour en garantir la qualité. Vous trouverez ici toutes les informations, le calendrier et les détails pour les inscriptions :

www.rcf.it/fr/rencontres-techniques