LANCEMENT DU CODE DU TRAVAIL… NUMÉRIQUE !

Des questions en droit du travail ? Le Code du travail numérique est désormais accessible en ligne à l’adresse code.travail.gouv.fr Pour vous y retrouver, vous pouvez effectuer des recherches par mots clés (durée du travail, maladie…), utiliser une boîte à outils, qui propose notamment des simulateurs pour calculer la rémunération nette à partir du brut, ou encore estimer le montant d’une indemnité de rupture du contrat de travail. Mais aussi accéder à des modèles de documents, aux conventions collectives et à « Mon compte formation », ou encore à des contenus thématiques tels que le salaire et la rémunération, la santé, la sécurité et les conditions de travail, les conflits au travail, le départ de l’entreprise… Une précieuse mine d’informations ! ■