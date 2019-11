LANCEMENT EN GRANDE POMPE

Pour la sortie de la chaussure Ozweego d’Adidas, l’agence Aimko a fait appel à @Novelty pour intervenir sur trois sites. Le premier événement, un défilé, s’est tenu dans la cour d’honneur du Palais-Royal (colonnes de Buren) avec une diffusion sonore en Bose S1 pilotée via des liaisons HF en ear en sac à dos et une installation lumineuse LED sur batterie, le tout porté par les mannequins. Le deuxième, une diffusion sur écrans LCD, était organisé chez Citadium. Enfin, Novelty a participé à une performance artistique au Théâtre Marigny, avec de la danse et un showcase des rappeurs Zola et Chilla, réalisant l’installation de la distribution électrique, la vidéo, l’éclairage et la sonorisation avec diffusion du théâtre, retours et plateau en X12 L-Acoustics et interphonie BTR 800/Set DJ. ■