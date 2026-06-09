Refonte en mk3 + tuning cosigné NEXO

C’est à l’occasion du salon MIR de Rimini que Yamaha a dévoilé la version mk3 de ses enceintes DXR.

Quelques clients de la marque étaient du voyage, ainsi que SONO Mag. L’occasion de non seulement présenter cette déclinaison de la gamme, mais aussi d’échanger avec l’un des membres de l’équipe NEXO qui a participé au calibrage de ces DXR. Direction la côte adriatique.

À la grande époque du monde des discothèques, le salon de Rimini était un rendez-vous européen majeur de la profession. Une équipe de SONO Mag s’y rendait chaque année. Depuis le tournant du siècle, les phénomènes combinés du tassement du marché des discothèques et de l’émergence d’autres salons comme le Prolight + Sound, puis l’ISE, avaient quelque peu éclipsé l’aura du MIR.

Cependant, diverses évolutions changent aujourd’hui la donne. Après 30 ans d’existence, le ProLight + Sound a cessé cette année d’exister. L’ISE est quant à lui devenu un giga événement qui ne correspond pas aux attentes de tous, en particulier en termes de convivialité. Il n’en fallait pas plus pour permettre au MIR de se réinventer pour tenter de jouer sa carte de « nouveau » salon des techniques de l’événementiel.

Si son format reste à taille humaine, il ne compte toutefois pas moins de huit halls, cinq scènes live, trois salles de démo immersives, le tout au sein de la Fiera de Rimini, un vaste espace d’exposition qui dispose de sa propre gare, plaçant la ville balnéaire de Rimini à quelques minutes de train et l’aéroport international de Bologne à moins de deux heures.

Il n’est pas dans notre intention d’affirmer que le MIR va remplacer d’autres événements établis. Nous avons constaté sur place que les visiteurs étaient très majoritairement issus d’Italie et des pays du bassin adriatique comme la Grèce, la Slovénie, le Serbie, l’Albanie… Pour autant, l’évolution du positionnement du salon et la considérable capacité d’extension sur le site ouvre bien des perspectives. À suivre donc.

De retour de Rimini

Beaucoup plus qu’un avis de la rédaction sur les enceintes, que nous testerons en temps voulu dans nos conditions habituelles de banc d’essai, les éléments qui suivent constituent majoritairement une synthèse des informations du fabricant, complétés d’un échange exclusif sur la démarche de calibrage co-réalisée par les équipes de Yamaha et NEXO, les deux marques faisant partie du même groupe. Une équipe NEXO était en effet aussi à Rimini pour présenter ses gammes de transducteurs ainsi que sa solution Sound xR de processing audio immersif.