L’ANCIENNE BELGIQUE ASSURE L’ACCUEIL

L’Ancienne Belgique est un lieu de 2 000 places se situant au cœur du centre-ville historique de Bruxelles. Avec une trentaine de représentations par mois, c’est l’une des salles de concert emblématiques de la métropole belge, ville multiculturelle et florissante d’un point de vue de la scène musicale et de l’offre de spectacles. L’équipement lumière disponible vient d’être complété de 24 MegaPointe Robe, qui rejoignent les 50 Spiider acquis en 2017. La richesse du kit global proposé a pour but d’accueillir les artistes dans les meilleures conditions, sans qu’il ne leur soit nécessaire d’apporter de nombreux équipements complémentaires. ■