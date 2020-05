L’ANNUAIRE 2020-2021 POUR UN SPECTACLE VIVANT ÉCOLO

Publié par le magazine La Scène et édité à l’initiative de L’Espace développement durable des BIS de Nantes 2020, la première et précieuse édition de l’annuaire « Culture et développement durable » recense tous les acteurs de la fi lière du spectacle vivant qui œuvrent à la transition écologique et sociale depuis une décennie. Cet ouvrage de 68 pages s’articule en 10 rubriques thématiques telles que l’accessibilité, l’accompagnement, l’aménagement, les déchets, la formation, la prévention des risques, le recyclage… Les lieux de diff usion, festivals, structures de création et de production, musées et autres lieux patrimoniaux, mais aussi les acteurs du développement durable dans la conduite des projets culturels, sont également répertoriés. À mettre entre toutes les mains préoccupées par notre planète ! ■