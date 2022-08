L’Apogee Symphony I/O MkII Thunderbolt passe à l’immersif

Le mixage en Dolby Atmos et autres formats 3D immersifs devient une réalité pour les créateurs et les ingénieurs du son. Grâce aux nouveaux workflows de monitoring de Symphony I/O MkII Thunderbolt, il est possible de configurer un système de monitoring pour le Dolby Atmos, Sony 360 Reality Audio et d’autres principes audio immersifs, en contrôlant jusqu’à 32 sorties haut-parleurs. Il est possible de créer trois sets de monitoring de 2 à 32 sorties et sauvegarder jusqu’à 11 configurations différentes. Les icônes de chaque sortie indiquent quelles sont les enceintes actives. Cette mise à jour est gratuite pour tous les utilisateurs de la Symphony I/O MkII Thunderbolt. ■