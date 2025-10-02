Depuis septembre 2025, le Grim est habilité à former des apprentis et a obtenu la certification Qualiopi. Dix-huit futurs techniciens du spectacle vivant et de l’événementiel – son, lumière, plateau, vidéo ont débuté leur parcours en alternance. Ce cycle de 15 mois, avec 25 % de formation théorique et 75 % en immersion professionnelle, permet de valider le titre créé par le Grim en 1995 : Technicien du spectacle vivant et de l’événementiel – son, lumière, plateau, vidéo. La prochaine session débutera en novembre, dans les locaux de Villeurbanne.

Le Grim invite candidats et employeurs à les contacter pour être mis en relation, obtenir des informations et se faire accompagner dans les démarches administratives des contrats d’alternance.