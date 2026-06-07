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L’ART DU MIXAGE OBJET 1 (F.O.H, I.E.M & STUDIO)

7 Juin 2026 | News Son

45 SONO MAGAZINE NEWS WhitiAudioFormation Art Mixage Objet 1

Whiti Audio a créé une formation conçue pour les professionnels qui veulent maîtriser les systèmes immersifs actuels.
Conçue par Terence Briand et Rodrig de Sa (ingénieurs du son et fondateurs de 360Prod).

Pré-inscrivez-vous pour être les premiers lors de l’ouverture de la première session : https://formation.whitiaudio.fr/formations/art-du-mixage-objet-foh-iem-studio

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