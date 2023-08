Laserworld CS-24.000RGB FX

Ce laser à modulation analogique de 22 W est capable de créer des centaines de nuances de couleurs dont le blanc. Conçu pour les grands clubs, les petits festivals et les petits concerts, il peut fonctionner en mode autonome, musical ou via DMX. Il est compatible avec les commandes informatiques professionnelles grâce à son entrée Ilda. Le réseau d’effets intégré peut aussi être commuté via DMX ou réglé pour basculer automatiquement.

Trois grilles d’effets sont incluses – radial, line et burst – permettant de multiplier et étendre la projection sur un grand angle. Le CS-24.000RGB FX peut aussi être utilisé comme un système laser standard et le support de montage permet une rotation à 360° pour une utilisation en position suspendue ou posée.