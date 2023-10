L’atelier ESL Câblage en pleine expansion

Afin de faire face à une demande croissante, l’atelier câblage d’ESL a largement étoffé sa gamme de produits, parmi lesquels vous retrouverez de nombreux boîtiers et câbles avec connecteurs Marechal pour les besoins du cinéma (tonneaux, boîtes M6, vipères, etc.) ; des boîtiers en polyéthylène plus ergonomiques et empilables pour la prestation et la tournée ; des armoires 250 A pour l’installation et l’intégration ; ou encore des racks entièrement équipés en alimentation LSC APS ou en gradateurs LSC Genvi pour les applications mobiles.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.esl-france.com