Polyvalence pour l’événementiel et le spectacle

Go du projet en juillet 2024, appels d’offres fin juillet, ouverture des enveloppes fin août, commandes en septembre, second œuvre en décembre et janvier, installation scène, gradins, son et lumière en février et, le 13 mars 2025, accueil du congrès de la FNSEA ! Un défi relevé par Alpexpo Grenoble et ses partenaires pour la création de son Auditorium flambant neuf.

Situé à Grenoble, les bâtiments qui abritent Alpexpo ont été construits en neuf mois pour servir de gare routière et de centre de presse aux Jeux olympiques de Grenoble de 1968. Ils furent convertis en parc événementiel à l’issue des jeux. Classé « Architecture contemporaine remarquable », le site a été imaginé par les architectes Jean et Claude Prouvé, assistés de Serge Binotto et des ingénieurs Léon Pétroff et Louis Fruitet.

De nos jours, Alpexpo accueille toute l’année aussi bien des conventions que des salons et des événements sportifs. Le site dispose aussi d’une salle de spectacle historique, le Summum. Inaugurée en 1988, elle est, avec ses 2 990 places assises (et jusqu’à 5 000 places assis/debout), la plus grande salle de spectacles de l’agglomération grenobloise, Palais des sports mis à part. Zazie, Air, Michel Fugain, IAM ou Indochine, mais aussi du théâtre, des humoristes ou de la danse, de nombreux spectacles de tous styles ont fait escale au Summum.

Une deuxième salle a vu le jour récemment. L’Auditorium est modulable et propose une capacité qui varie de 600 à plus de 2 100 places. Il est pensé pour accueillir une grande variété d’événements : concerts, spectacles, congrès, séminaires et conférences. Et ses moyens techniques ont été choisis pour répondre à la diversité des besoins. C’est la deuxième salle en France à avoir accueilli un système L2 L-Acoustics installé.

Nous avons rendez-vous sur place avec Jérôme Riff, le directeur général d’Alpexpo, ainsi qu’avec Olivier Hernicot, le patron de M-Plus, et Pierre Mottet, dit Charly, le directeur technique de la société.

Jérôme Riff d’Alpexpo, accompagné d’Olivier Hernicot et Charly de M-Group.

SONO Mag : Quelle furent les motivations pour la création de l’Auditorium ?

Jérôme Riff : Alpexpo est un parc événementiel multifonction, avec des missions économiques, touristiques, sociales et culturelles. Il comprend deux halls d’exposition, un centre d’affaires et une salle de concert, un amphi de 500 places et un autre qui peut accueillir jusqu’à 4 000 personnes assises. Nous avons souhaité élargir le champ de notre activité en créant l’Auditorium, pour accueillir entre 600 et 1 500 personnes assises, et jusqu’à 2 200 personnes en assis-debout. Nous avons pour cela réaffecté une partie du hall d’expo dont le sol, l’éclairage et le chauffage ont été refaits.

Nous avons construit une tribune avec des fauteuils très confortables, monté une scène et créé un grill technique supportant 4 t. Un éclairage de base avec 10 faces et 12 contres est fourni. Nous avons aussi choisi d’implanter un système de sonorisation à demeure, qui va permettre de répondre à 95 % des cas de figure. M Plus assure la location de complément de matériel.

Depuis son inauguration en avril, la salle accueille aussi bien des spectacles que des conventions d’entreprises et d’autres événements. Pour 2026, 34 spectacles sont d’ores et déjà programmés en plus de tous les événements d’entreprises. Grace à cet investissement de 1,8 M€ HT, nous répondons à un besoin qui n’existait pas sur la métropole de Grenoble.