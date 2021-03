L’AUDITORIUM DE SAVOIE EXPO EN NEXO

Situé à Chambéry, Savoie Expo est un centre d’exposition et de congrès. L’auditorium du hall E, d’une surface de 2 000 m2, peut être configuré pour 1 200 personnes en mode congrès et dispose d’un gradin rétractable. Le groupe Elypse y a installé un système GEO M10 comprenant cinq M1012 plus un M1025 par côté. Une paire de subs MSUB15s et deux P8 en outfill complètent le kit. ■