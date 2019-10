Laurent Gerra en tournée

Avouons-le, il n’est pas très courant de traiter ici du son des one-man- shows. Pour cause, l’idée que l’on se fait de la technique qui les accompagne est assez simpliste. Mais quand l’opportunité s’est présentée de croiser la tournée de Laurent Gerra, nous avons alors découvert une organisation et un kit digne des grandes tournées musicales actuelles. Au programme, un artiste complet et bien accompagné, une équipe fidèle et un système L-Acoustics K2 dernier cri, grâce au P1 et à l’AVB. Un reportage à consommer sans modération.