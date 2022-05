Lawo Diamond

La console de diffusion Diamond se destine aux applications de radio et de télévision. C’est un système de mixage IP natif basé sur les normes ouvertes AES67/Ravenna, également conforme aux normes ST2110-30/-31 et ST2022-7. Associé au moteur Lawo Power Core, Diamond fournit un nombre d’entrées et sorties extensibles, prenant en charge l’audio aux formats AES67, MADI, analogique, AES3 ainsi que Dante. De conception modulaire, Diamond est disponible dans des configurations de 2 à 60 faders physiques, en version à poser ou encastrée. Les écrans couleur adjacents aux faders fournissent des informations complètes sur la source. Deux couches de travail permettent aux opérateurs de basculer instantanément entre plusieurs tâches. ■