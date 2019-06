LAWO DISTRIBUÉ PAR ACE MEDIAS TOOLS

Cette société basée à Paris est spécialisée dans les logiciels destinés au broadcast. Le fabricant allemand de solutions audio et vidéo sur IP, de mixage, contrôle et monitoring, a complété son réseau de distribution en France avec la société ACE Medias Tools, pour renforcer sa présence dans l’univers de la radio, que ce soit pour les stations publiques ou privées. Les créateurs de ACE Medias Tools ont une expérience de plus de soixante années de collaboration avec les stations de radio via le développement de solutions innovantes. « La gamme Lawo, dont l’image de marque et les performances sont irréprochables, va compléter l’offre », commente Arnauld Vallin, le patron de la société (photo). ■