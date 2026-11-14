Lawo a présenté à l’IBC les ajouts récents à l’écosystème Home, mais aussi la première européenne d’Edge One, les dernières versions logicielles de la gamme de consoles de production mc² et de Power Core, ainsi qu’une démonstration en direct de l’approche Dynamic Media Facility (DMF). Ces innovations montrent comment, grâce aux solutions Lawo, les diffuseurs de programmes, les sociétés de production et les organisations médiatiques peuvent accroître leur agilité opérationnelle, optimiser l’utilisation de leurs infrastructures et adapter leurs ressources de manière dynamique aux exigences changeantes de la production.