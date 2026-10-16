Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sur le Champ-de-Mars à Paris, des millions de téléspectateurs et d’auditeurs à la télévision, à la radio et via des chaînes internationales, et Lawo qui fournit l’infrastructure audio sur IP, avec des consoles mc², des processeurs audio A__UHD Core, un réseau Ravenna et une plateforme de gestion Home. L’ensemble a été exploité par les équipes de Radio France. La soirée s’est achevée par l’interprétation de « La Marseillaise » suivie d’un feu d’artifice depuis la tour Eiffel et d’une chorégraphie de 600 drones devant un public estimé à plus de 100 000 personnes sur le Champ-de-Mars.