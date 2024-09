Pour la 12e édition du Concert de Paris, Lawo a répondu aux exigences des diffuseurs publics français et du réseau Eurovision en matière de sonorisation et de diffusion en direct. L’infrastructure audio sur IP équipée de consoles mc²96 et mc²56 a été gérée par une équipe de Radio France. Le système comprenait une paire redondante de moteurs audio A__UHD Core partagés entre les trois consoles, avec un réseau Ravenna redondant connectant la régie à la scène. Un cluster de gestion central Home assurait la configuration des équipements, la gestion des connexions audio sur IP et la supervision globale du système.