LAWO TOUJOURS

Depuis sept ans, les consoles Lawo assurent la sonorisation du concert du 14 Juillet au Champ-de-Mars. La console de façade utilisée pour le mixage d’orchestre était une mc²56 48 voies, tandis qu’une autre mc²56 prenait en charge les retours dans une configuration 32 voies avec, en plus, un module extension mc² de 16 voies. Malgré une jauge réduite, pandémie oblige, le concert, qui a réuni des solistes de renommée internationale avec l’Orchestre national de France et le Chœur de Radio France, suivi du traditionnel feu d’artifice, fut une réussite, et ce, malgré une météo mitigée. ■