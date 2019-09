LC Formation poursuit donc son développement. L’organisme, initialement « petit frère » de la société Lumière Créative, a été créé en 2010 en tant que centre de formation à part entière, dans le but de mettre en commun savoir-faire techniques et artistiques. Spécialisé dans le domaine de l’éclairage, du son, de la vidéo et du dessin technique, il a été fondé à l’initiative de Donovane Amelin, concepteur lumière, formateur et pupitreur de consoles asservies, et Jean-Michel Jouane, régisseur technique, formateur et éclairagiste. L’équipe d’encadrement a depuis été complétée par d’autres formateurs issus de ces domaines techniques.

Les formations proposées par LC Formation vont de l’habilitation électrique à la formation Steadicam en passant par plusieurs niveaux de formation d’initiation à GrandMa2 ou 3. Et les équipements ne sont pas en reste avec, entre autres, deux GrandMa3 et un Robospot Robe à disposition des participants. La formation Réseaux, qui permet de maîtriser la terminologie informatique et réseau pour l’éclairage dans le spectacle, devient une session de plus en plus demandée. Jean-Michel Jouane tient d’ailleurs à remercier ses partenaires, sans qui cette aventure ne serait pas : « Axente nous a soutenu depuis le début de notre existence, et nous sommes fiers de travailler avec Robe Lighting, Sonoss, Art Light et Minuit Une. La relation de confiance qui s’est instaurée entre nous a une grande valeur à nos yeux. »