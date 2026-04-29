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LCT 440 PURE stereo pair

29 Avr 2026 | News Son, Non classé

LCT 440 PURE stereo pair

Le LCT 440 PURE Stereo Pair est un ensemble de deux microphones à condensateur à large diaphragme appariés pour une utilisation en prise stéréo. Ils peuvent être utilisés pour l’enregistrement d’instruments et de voix.

Chaque microphone est équipé d’une membrane d’un pouce, avec un bruit propre de 7 dB(A) et une plage dynamique de 133 dB. Leur directivité est de type cardioïde. L’ensemble comprend une barre de couplage stéréo, des suspensions, des pinces micro, des filtres anti-pop magnétiques, des bonnettes anti-vent, ainsi qu’un sac et une mallette de transport conforme aux normes militaires.

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