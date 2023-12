LCT440PURE-VIDA

Lewitt sort une édition limitée du LCT 440 PURE, appelée VIDA EDITION, et qui se caractérise par un coloris vert tropical. Grâce aux revenus générés par les ventes de ce modèle, Lewitt va acquérir 3 ha de forêt tropicale pour soutenir l’ONG «Rainforest of the Austrians», fondée par le violoniste autrichien Michael Schnitzler, et qui a pour but pour préserver la nature et la biodiversité au Costa Rica. Cet engagement s’inscrit dans une tradition de plusieurs décennies de soutien des musiciens autrichiens à cette ONG sous différentes formes, comme le reversement de droits d’auteur, l’organisation de concerts de bienfaisance, et l’appels aux dons en faveur de la protection de l’environnement.