PLS – LD SYSTEMS

#PLS2019 – Hall 8.0 – Stand F28 / F30

LD Systems présente la série U500 IEM, des systèmes in-ear monitoring destinés aux groupes, musiciens et prestataires événementiels. Disponible en kit, avec et sans casque, la série U500 IEM offre une puissance de transmission commutable de 2, 10 ou 30 mW, un écran Oled, un égaliseur trois bandes, la personnalisation du nom d’utilisateur et l’espace de stockage pour dix préréglages. Elle permet, en fonction de la bande de fréquence, le fonctionnement en parallèle de 12 systèmes au maximum. La série U500 IEM est disponible en cinq versions pour une utilisation internationale dans diverses gammes de fréquences.