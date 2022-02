LD SYSTEMS ICOA 12 A BT

Cette enceinte est équipée d’un haut-parleur coaxial et d’une réception audio Bluetooth pour le streaming. Si la réception « BT » devient un standard pour ce type de produit, ce n’est pas le cas des haut-parleurs coaxiaux. Il en existe de deux types. Sans pavillon, c’est la courbure du haut-parleur de grave qui fait office de pavillon. La dispersion est conique. Avec pavillon, la dispersion peut être asymétrique. La 12 A BT est équipée d’un pavillon dont les angles de dispersion sont de 90° x 50°. Ce pavillon peut tourner à 90°. Ce changement nécessite de démonter la grille avant maintenue par 10 vis.

En ce qui concerne la finition et la fabrication, c’est du sérieux. L’ensemble bénéficie d’une belle finition et rien n’est oublié : double position pour la mise sur pied (0° et 5°), insert M10, large surface de protection en caoutchouc pour la position retour de scène et quatre poignées pour faciliter la manutention. Quatre, c’est une bonne chose quand on sait que l’enceinte a une masse de 20 kg. Les dimensions restent dans le haut de la norme : 635 x 375 x 495 mm (h x l x p).