LD SYSTEMS IMA 30 ET IMA 60

Les amplificateurs de mixage IMA 30 (30 W à 4 Ω) et IMA 60 (60 W à 4 Ω) possèdent des options d’entrée et de sortie, avec Bluetooth, pour la connexion sans fil des sources de musique, et la commutation de priorité à plusieurs niveaux. Il est possible d’intégrer l’amplificateur de mixage au boîtier compact de 9,5” dans les applications commerciales et industrielles. ■