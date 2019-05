LD SYSTEMS MAUI 5 GO

DESCRIPTION DU KIT

L’ensemble est constitué de quatre éléments, une base et trois tubes. La base intègre le chargeur de batterie, l’amplification, les différentes entrées audio et les commandes de réglages. Bien évidemment, cette base est aussi un caisson de grave. Les trois tubes n’ont pas les mêmes usages et fonctions. Le premier se fixe sur la base et contient la batterie. Le deuxième sert de liaison avec le tube de tête : il n’a pas d’autre rôle. Le dernier, qui porte le logo LD, est équipé des quatre haut-parleurs afin de reproduire les médiums/aigus. L’ensemble ainsi assemblé affiche sur la balance une masse frôlant les 13 kg pour une hauteur totale de 2 m. Cette dimension peut être réduite de 54 cm en supprimant le tube intermédiaire.

ANALYSE DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS

La base faisant office de caisson de grave est le cœur du système. Elle est dotée dans sa partie supérieure de sept potentiomètres rotatifs de réglages, de trois entrées audio et de deux commutateurs. Une découpe dans la forme ovoïde de cette face offre une bonne prise en main pour le transport. A l’avant, une grille toute en courbure cache et protège un haut-parleur de 8”. Il est équipé d’une bobine de 50,8 mm et d’un aimant de type ferrite. La face arrière abrite, bien protégés dans un renfoncement, l’embase secteur et son porte fusible intégré. Un interrupteur on/off-charge, deux entrées lignes sur combo XLR/jack et une sortie audio sur XLR complètent l’équipement. Le chargeur de batterie est caché dans le caisson. Il permet une charge totale en trois heures et partielle (à 80 %) en deux heures.

La Maui 5 Go est un système amplifié de classe D. Un amplificateur de 200 W efficace est logé lui aussi dans le caisson. Le premier tube à s’y fixer intègre les batteries. Elles sont de type Lithium-ion. Fabriquées par LG Chem, elles sont assemblées de façon à délivrer une tension de 29,6 V pour une capacité de 5 200 mAh. Les 5 200 mAh assurent une autonomie variable, de six heures à 120 dB en mode DJ à vingt heures en mode salon. A l’arrière du tube se trouve un indicateur de charge et un petit commutateur qui permet, par une simple pression, de connaître l’état de charge par l’intermédiaire de quatre LEDs. La forme spécifique du connecteur à la base de ce tube ne laisse place à aucune erreur dans le montage de la colonne. Le deuxième tube est vide. Il ne sert qu’à la rehausse du troisième. Il est donc possible, pour une question de hauteur, de le supprimer du montage. Le dernier tube renferme donc les transducteurs destinés à reproduire le haut du spectre. Ils sont au nombre de quatre. Ce sont des haut-parleurs de 3” avec une bobine mobile de 1” et un aimant au néodyme.