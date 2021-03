LD SYSTEMS SÉRIE DQOR

Ces haut-parleurs d’installation conviennent aussi bien aux projets extérieurs qu’intérieurs. Les systèmes à deux voies sont disponibles en version 3” (DQOR 3), 5,25” (DQOR 5) et 8” (DQOR 8), et à faible ou haute impédance (T), respectivement de 8 et 16 ohms. Ils peuvent être intégrés dans les environnements de 70-100 V grâce à un sélecteur de puissance variable. Dotés d’un support de montage mural intégré et d’un mécanisme de glissage-verrouillage, ils peuvent être installés discrètement grâce au panneau de connexion encastré sans chemin de câbles visible. Ils sont munis d’un mécanisme intégré d’inclinaison à 27° et de réglage panoramique à 45° pour une orientation précise du son. Disponibles en noir et en blanc. ■