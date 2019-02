Le 809 Social Club, La Garde (Toulon)

Le 809 Social Club a été inauguré le 27 mars 2017. Il se distingue par une superbe architecture intérieure articulée autour d’un bar central, d’une mezzanine avec un bar plus petit, de petites passerelles, et d’une grande piste de danse bien dégagée. L’endroit accueille mille-deuxcents personnes dans plus de 1 000 m2, répartis sur deux niveaux, et reçoit à l’occasion des DJs guests, comme Bob Sinclar l’an dernier ou Baptiste Caffrey (Queen Paris) récemment.

UNE CONCEPTION NOVATRICE

Il a fallu quatre mois de travaux « en profondeur » pour transformer la salle, tout à fait banale à l’origine. Les deux gérants appellent plusieurs consultants pour équiper le lieu avec du matériel de qualité. Parmi les sociétés mises en concurrence, qui proposent des solutions de marques connues, se trouve Samba Musique (voir encadré). Laurent Majeric, son directeur, entretient depuis longtemps des relations privilégiées avec MDJ Music (José & Dimitry Ribeiro), distributeur français, entre autres, du fabricant audio italien ProEl et de sa marque de prestige Axiom Pro. Ce sont donc ces marques, peu utilisées en club, qui sont retenues pour la proposition soumise par Laurent Majeric et JeanMarc Robin, son directeur technique. Une première, à cette époque : depuis, l’Infinity, à Montpellier, est lui aussi équipé en Axiom Pro, un système qu’on associe plutôt au monde des concerts et des festivals.